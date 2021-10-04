04 Октября 2021
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Общество Москва
анастасия макеева, актриса (2011) | Фото:kinopoisk.ru

На актрису Анастасию Макееву подала в суд бывшая жена ее мужа

На актрису Анастасию Макееву подала в суд бывшая жена ее супруга Романа Малькова. Светлана Малькова обвиняет звезду в травле падчерицы – дочери Романа от предыдущего брака.

Малькова "просит суд признать порочащими сведения, распространенные Макеевой на её интернет-странице в сети Instagram и опубликованные электронными изданиями СМИ, не соответствующими действительности, порочащими честь и достоинство истца", сообщили в пресс-службе Преображенского районного суда Москвы.

Моральный вред Малькова оценила в 500 тыс. руб. Первое судебное заседание состоится 27 октября.

Малькова и Макеева уже давно конфликтуют, причем иногда доходит до рукопашной, например, они схватились во время съемок ток-шоу на одном из федеральных каналов, где обсуждали конфликт вокруг их семьи.

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На актрису Анастасию Макееву подала в суд бывшая жена ее мужа

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Теги: анастасия макеева, светлана малькова, роман мальков, суд



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