На актрису Анастасию Макееву подала в суд бывшая жена ее мужа

На актрису Анастасию Макееву подала в суд бывшая жена ее супруга Романа Малькова. Светлана Малькова обвиняет звезду в травле падчерицы – дочери Романа от предыдущего брака.

Малькова "просит суд признать порочащими сведения, распространенные Макеевой на её интернет-странице в сети Instagram и опубликованные электронными изданиями СМИ, не соответствующими действительности, порочащими честь и достоинство истца", сообщили в пресс-службе Преображенского районного суда Москвы.

Моральный вред Малькова оценила в 500 тыс. руб. Первое судебное заседание состоится 27 октября.

Малькова и Макеева уже давно конфликтуют, причем иногда доходит до рукопашной, например, они схватились во время съемок ток-шоу на одном из федеральных каналов, где обсуждали конфликт вокруг их семьи.