04 Октября 2021
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Общество Тюменская область Уральский ФО
(2006) | Фото: ibsys.com

В Тюменской области зафиксирован еще один очаг птичьего гриппа

В Тюменской области карантин по высокопатогенному гриппу птиц установлен на территории села Верхний Ингал, деревни Онуфриево Исетского района, сообщили Накануне.RU в региональном оперштабе.

Постановление подписал губернатор Тюменской области Александр Моор.

Зоной наблюдения являются территории населенных пунктов: села Минино, Красногорское, Верхнебешкиль, Архангельское, Рассвет, Слобода-Бешкиль и деревня Лога Исетского района, а также сёла Ингалинское, Липиха и деревни Нифаки, Лыково Упоровского района Тюменской области.

В эпизоотическом очаге запрещается лечение больных птиц; посещение территории посторонними лицами, кроме персонала, выполняющего производственные операции, и лиц, проживающих и временно пребывающих на данной территории; ввоз и вывоз птиц, инкубационного яйца; перемещение и перегруппировка птиц; убой птиц с целью получения от них продуктов убоя; вывоз продуктов убоя птиц и иной продукции птицеводства; вывоз кормов для всех видов животных, с которыми могли иметь контакт больные птицы; снятие пера и пуха с павших птиц; вывоз инвентаря и иных материально-технических средств, с которыми могли иметь контакт больные птицы; выгульное содержание птиц; закладка яиц на инкубацию; въезд и выезд транспортных средств (за исключением транспортных средств, задействованных в мероприятиях по ликвидации эпизоотического очага и для обеспечения деятельности лиц, проживающих и временно пребывающих на территории хозяйства); охота на птиц, отнесенных к охотничьим ресурсам, за исключением охоты в целях регулирования численности охотничьих ресурсов.

Ограничительные мероприятия устанавливаются до принятия решения об их отмене через 21 календарный день после убоя последней домашней птицы.

Напомним, 23 сентября карантин по высокопатогенному гриппу птиц был установлен на территории деревень Черная Речка, Друганова, Костылева, села Мичурино.

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В Тюменской области зафиксирован еще один очаг птичьего гриппа

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Теги: карантин, птичий грипп, александр моор



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