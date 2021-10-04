Спасатели свернули поиски свердловского альпиниста, пропавшего на Ключевской сопке

МЧС временно прекратили поиски альпиниста из Свердловской области, пропавшего на Ключевской сопке (Камчатский край). Как сообщают в пресс-службе краевого отделения ГУ МЧС России, причиной стали неблагоприятные погодные условия.

"Который день идут поиски альпиниста, который пропал, разминувшись со своим товарищем. В этот раз погода не благоволит спасателям — в районе вулкана сильный туман, вулкан, метель. Поисковые работы пришлось временно прекратить", - сообщает ведомство.

Когда удастся возобновить поиски пока неизвестно.

Напомним, что к спасателям обратился свердловчанин, который 27-ого сентября с товарищем начал восхождение на Ключевской вулкан. На высоте около 4000 метров погода испортилась, усилился ветер, началась сильная метель. Альпинисты выкопали в снегу убежище, где укрылись, надеясь переждать непогоду. Через некоторое время мужчины приняли решение разделиться. После этого один из участников начал спуск в сторону домика на высоту 2600 метров, а другой, обойдя вершину, стал спускаться на перевал - на высоту 3300 метров. Через два дня второй участник восхождения добрался до домика на высоте 2600 метров, но своего товарища там не встретил. О ситуации альпинист сообщил в службу 112 и запросил помощи.

Мужчина, который вызвал спасателей, был обнаружен на высоте 2600 метров, 2 октября он был доставлен в поселок Ключи. Самочувствие удовлетворительное.

СК СКР Камчатского края проводит проверку обстоятельств исчезновения альпиниста. По данным следствия, туристам 32 года и 36 лет. К спасателям обратился старший из них, разыскивают младшего.