04 Октября 2021
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Наука и техника За рубежом
нобелевская премия (2007) | Фото: www.blt.ru

Нобелевскую премию в области медицины присудили за открытие рецепторов температуры и давления

Лауреатами Нобелевской премии по физиологии и медицине за 2021 год вновь стали ученые, чьи разработки не относятся ни к коронавирусу, ни к вакцинам.

Премию присудили американцам Дэвиду Джулиусу и Ардему Патапутяну "за открытие рецепторов температуры и осязания".

"Наша способность ощущать тепло, холод и прикосновения необходима для выживания и лежит в основе нашего взаимодействия с окружающим миром. В повседневной жизни мы принимаем эти ощущения как должное, но как возбуждаются нервные импульсы, чтобы можно было почувствовать температуру и давление? Этот вопрос решили лауреаты Нобелевской премии этого года", - цитируют "Ведомости" сообщение Нобелевского комитета.

Джулиус для выявления рецептора тепла в нервных окончаниях кожи использовал алкалоид капсаицин, он содержится в перце чили и вызывает ощущение жжения. Патапутян изучал "чувствительные к давлению клетки" и открыл новый класс рецепторов, реагирующих на механические раздражители в коже и внутренних органах.

В Нобелевском комитете сочли эти исследования прорывными, так как они расширяют понимание устройства нервной системы человека.

Патапутян имеет ливанские и армянские корни, родился в Бейруте, в середине 80-х эмигрировал в США, где стал работать в Калифорнии. Дэвид Джулиус Родился в бруклинском районе Брайтон-Бич (Нью-Йорк) в семье еврейских эмигрантов из России, учился в Массачусетском технологическом институте, работает в Калифорнии.

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Нобелевскую премию в области медицины присудили за открытие рецепторов температуры и давления

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Теги: нобелевская премия, дэвид джулиус, рецепторы, нейробиология, физиология



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