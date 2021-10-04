Нобелевскую премию в области медицины присудили за открытие рецепторов температуры и давления

Лауреатами Нобелевской премии по физиологии и медицине за 2021 год вновь стали ученые, чьи разработки не относятся ни к коронавирусу, ни к вакцинам.

Премию присудили американцам Дэвиду Джулиусу и Ардему Патапутяну "за открытие рецепторов температуры и осязания".

"Наша способность ощущать тепло, холод и прикосновения необходима для выживания и лежит в основе нашего взаимодействия с окружающим миром. В повседневной жизни мы принимаем эти ощущения как должное, но как возбуждаются нервные импульсы, чтобы можно было почувствовать температуру и давление? Этот вопрос решили лауреаты Нобелевской премии этого года", - цитируют "Ведомости" сообщение Нобелевского комитета.

Джулиус для выявления рецептора тепла в нервных окончаниях кожи использовал алкалоид капсаицин, он содержится в перце чили и вызывает ощущение жжения. Патапутян изучал "чувствительные к давлению клетки" и открыл новый класс рецепторов, реагирующих на механические раздражители в коже и внутренних органах.

В Нобелевском комитете сочли эти исследования прорывными, так как они расширяют понимание устройства нервной системы человека.

Патапутян имеет ливанские и армянские корни, родился в Бейруте, в середине 80-х эмигрировал в США, где стал работать в Калифорнии. Дэвид Джулиус Родился в бруклинском районе Брайтон-Бич (Нью-Йорк) в семье еврейских эмигрантов из России, учился в Массачусетском технологическом институте, работает в Калифорнии.