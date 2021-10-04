На Белоярской АЭС проверили уровень радиационного фона возле станции

В Заречном состоялась экологическая акция "Атомный велопробег". В ее рамках был замерен радиационный фон возле Белоярской АЭС.

Как сообщили Накануне.RU в управлении информации и общественных связей АЭС, участники мероприятия проехали на велосипедах 12 километров и проверили уровень радиационного фона в 10 точках возле атомной станции и прилегающих к ней территориях. Показатели дозиметров варьировались от 0,07 мкЗв/час до 0,11 мкЗв/час.

"Самый низкий уровень был зафиксирован у водоотводящего канала третьего энергоблока, а самый высокий – возле Института реакторных материалов. Эти показатели соответствует естественному радиационному фону Свердловской области", - прокомментировал заместитель главного инженера по радиационной защите Белоярской АЭС Юрий Кропачев.