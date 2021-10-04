Тбилиси не собирается передавать Саакашвили Украине

Михаил Саакашвили, задержанный в Грузии, не будет экстрадирован на Украину. Против возвращения политика в Киев возражают грузинские власти, да и сам он, вероятно, этого не захочет.

Так, побывавшие сегодня у Саакашвили адвокаты сообщили, что экс-президент, возможно, сам откажется от экстрадиции на Украину. Также они рассказали, что их подзащитный хорошо себя чувствует, несмотря на голодовку, передает РИА Новости.

Между тем, вице-премьер грузинского правительства Тея Цулукиани заявила журналистам, что передача Саакашвили украинской стороне исключена, хотя в целом экстрадиция в другое государство возможна, если там гражданин проходит по уголовным делам. "Если мы говорим о том, чтобы передать Саакашвили Украине, чтобы он отсидел на украинской территории присужденный ему в Грузии тюремный срок, то у нас нет никакого желания", - заявила Цулукиани.

Напомним, на парламентских выборах, прошедших в Грузии в минувшие выходные, "Единое национальное движение" Михаила Саакашвили набрало 30,7% голосов, тогда как лидерство осталось за партией "Грузинская мечта", набравшей 46%.

В 2018 году Тбилисский городской суд признал бывшего президента Грузии виновным в злоупотреблении служебным положением и незаконном досрочном освобождении из заключения бывших чиновников МВД, виновных в убийстве сотрудника Объединенного грузинского банка Александра (Сандро) Гиргвлиани, и приговорил его к трем годам лишения свободы. В том же году Тбилисский городской суд заочно приговорил Саакашвили к шести годам лишения свободы за организацию нападения на Гелашвили.

На Украине Саакашвили Саакашвили обвиняют в "покушении на преступление", "совершении преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией" и "содействии участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности".