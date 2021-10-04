В Екатеринбурге построят вторую очередь аквапарка "Лимпопо"

В Екатеринбурге построят вторую очередь аквапарка "Лимпопо". ООО "Уральское управление строительной экспертизы" дало положительное заключение для застройки, сообщается на сайте Единого государственного реестра заключений.

Застройщиком выступит ООО "Моллино менеджмент", которое также причастно к первой очереди аквапарка и ТЦ "Глобус". Проектом занималась проектно-строительная компания "Бау Микс". Согласно задумке, развлекательный объект будет включать в себя термальный оздоровительный комплекс с двумя открытыми бассейнами на берегу реки Исеть.

Общая площадь здания составит 3 тыс. 168 кв.м. На данный момент о сроках реализации проекта ничего неизвестно.