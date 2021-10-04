04 Октября 2021
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Проект второй очереди аквапарка Лимпопо в Екатеринбурге (2021) | Фото: проектно-строительная компания &quot;Бау Микс&quot;

В Екатеринбурге построят вторую очередь аквапарка "Лимпопо"

В Екатеринбурге построят вторую очередь аквапарка "Лимпопо". ООО "Уральское управление строительной экспертизы" дало положительное заключение для застройки, сообщается на сайте Единого государственного реестра заключений.

Проект второй очереди аквапарка Лимпопо в Екатеринбурге(2021)|Фото: проектно-строительная компания "Бау Микс"

Застройщиком выступит ООО "Моллино менеджмент", которое также причастно к первой очереди аквапарка и ТЦ "Глобус". Проектом занималась проектно-строительная компания "Бау Микс". Согласно задумке, развлекательный объект будет включать в себя термальный оздоровительный комплекс с двумя открытыми бассейнами на берегу реки Исеть.

Проект второй очереди аквапарка Лимпопо в Екатеринбурге(2021)|Фото: проектно-строительная компания "Бау Микс"Проект второй очереди аквапарка Лимпопо в Екатеринбурге(2021)|Фото: проектно-строительная компания "Бау Микс"

Общая площадь здания составит 3 тыс. 168 кв.м. На данный момент о сроках реализации проекта ничего неизвестно.

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В Екатеринбурге построят вторую очередь аквапарка "Лимпопо"

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Теги: аквапарк, лимпопо, вторая очередь, Екатеринбург, строительство



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