В Британии с начала вакцинации смертность среди подростков выросла в 1,5 раза

04 Октября 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Всё расчищено для политического транзита?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество За рубежом
прививка шприц врач (2011) | Фото: www.realitatea.net

В Британии с начала вакцинации смертность среди подростков выросла в 1,5 раза

Смертность среди британских подростков 15-19 лет выросла в полтора раза с начала вакцинации. Об этом свидетельствуют данные Управления национальной статистики, пишет DailySceptic.org.
Читайте также:

Издание опубликовало график накопленного числа смертей среди подростков за прошлый и нынешний год. На нем видно, что график 2021 года пошел вверх примерно с 20-й недели, когда программа вакцинации была распространена на подростков. Так, с 23-й по 37-ю неделю в 2021 году в Англии и Уэльсе умерли 252 человека в возрасте от 15 до 19 лет, в то время как год назад было 162. Рост на 90 смертей, или на 56%. При этом подобного роста среди детей до 15 лет, еще не охваченных вакцинацией, не наблюдается.

Рост смертности подростков не связан с ковидом. За этот период было всего 9 ковидных смертей подростков, причем в Британии все смерти с ковидом включают в ковидные.

Напомним, в Британии были зафиксированы многочисленные случаи осложнений на сердце у молодых людей после вакцинации.

Всего в стране вакцинировано более 70% населения и 90% взрослых, но общая смертность даже больше, чем год назад, когда ковид уже был, но вакцинации еще не было. При этом интересно, что в конце январе - начале февраля, когда был пик ковидной смертности, общая смертность превышала среднюю за пять лет на 43%. Сегодня ковидная смертность примерно в 8 раз меньше, и это считается достижением вакцинации. Но общая смертность на 13% выше средней в это время за пять последних лет. То есть снижение ковидной смертности в 8 раз привело к снижению роста общей смертности всего в три раза. Это говорит о том, что ковид не является основной причиной роста смертности.

В конце сентября в Британии началась ковид-вакцинация детей 12-14 лет. Показательно, что анализ того, приводит ли вакцинация к снижению смертности, не проводится.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В Британии с начала вакцинации смертность среди подростков выросла в 1,5 раза

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: вакцинация, Британия, подростки, смертность



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети