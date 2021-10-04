В Британии с начала вакцинации смертность среди подростков выросла в 1,5 раза

Смертность среди британских подростков 15-19 лет выросла в полтора раза с начала вакцинации. Об этом свидетельствуют данные Управления национальной статистики, пишет DailySceptic.org.

Издание опубликовало график накопленного числа смертей среди подростков за прошлый и нынешний год. На нем видно, что график 2021 года пошел вверх примерно с 20-й недели, когда программа вакцинации была распространена на подростков. Так, с 23-й по 37-ю неделю в 2021 году в Англии и Уэльсе умерли 252 человека в возрасте от 15 до 19 лет, в то время как год назад было 162. Рост на 90 смертей, или на 56%. При этом подобного роста среди детей до 15 лет, еще не охваченных вакцинацией, не наблюдается.

Рост смертности подростков не связан с ковидом. За этот период было всего 9 ковидных смертей подростков, причем в Британии все смерти с ковидом включают в ковидные.

Напомним, в Британии были зафиксированы многочисленные случаи осложнений на сердце у молодых людей после вакцинации.

Всего в стране вакцинировано более 70% населения и 90% взрослых, но общая смертность даже больше, чем год назад, когда ковид уже был, но вакцинации еще не было. При этом интересно, что в конце январе - начале февраля, когда был пик ковидной смертности, общая смертность превышала среднюю за пять лет на 43%. Сегодня ковидная смертность примерно в 8 раз меньше, и это считается достижением вакцинации. Но общая смертность на 13% выше средней в это время за пять последних лет. То есть снижение ковидной смертности в 8 раз привело к снижению роста общей смертности всего в три раза. Это говорит о том, что ковид не является основной причиной роста смертности.

В конце сентября в Британии началась ковид-вакцинация детей 12-14 лет. Показательно, что анализ того, приводит ли вакцинация к снижению смертности, не проводится.