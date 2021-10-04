04 Октября 2021
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Экономика Ханты-Мансийский АО - Югра
(2021) | Фото: Славнефть-Мегионнефтегаз

"Мегионнефтегаз" применил новый подход к заводнению на зрелых месторождениях

"Славнефть-Мегионнефтегаз" испытал технологию, которая снижает энергозатраты и уменьшает нагрузку на трубопроводную инфраструктуру. Новый подход к обеспечению закачки воды в систему поддержания пластового давления (ППД) опробован в Западной Сибири впервые.

Как пояснили Накануне.RU на предприятии, обычно поступающая из скважин смесь нефти, воды и газа проходит через несколько установок сепарации. Вода возвращается на куст скважин для обратной закачки, преодолев по трубам 50–60 километров. В "Мегионнефтегазе" опробовали подход, при котором основную часть попутно добываемой воды отделяют от нефти прямо на кустовой площадке, в специально оборудованной скважине, а закачку в пласт выполняют с помощью насосов с высокими КПД и надежностью.

Снижение энергопотребления приводит к экономии около 5 млн рублей в год на одном кусте скважин. При этом уменьшение объема жидкости, циркулирующей в трубопроводах, способствует замедлению коррозии и снижению затрат на ингибиторную защиту. Кроме того, нет необходимости привлекать нефтесервисные организации для смены дожимной установки.

Как отмечает генеральный директор "Славнефть-Мегионнефтегаза" Михаил Черевко, совершенствование методов заводнения является важнейшей отраслевой задачей и особенно актуально для месторождений, находящихся на 3–4 стадии разработки. "Внедряя инновационные технологии в этой сфере, мы поддерживаем приемлемый уровень рентабельности добычи на зрелых активах, а также сокращаем воздействие на окружающую среду", – прокомментировал он.

В 2022 году "Мегионнефтегаз" планирует использовать новую схему на шести месторождениях поздних стадий разработки. 

 

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"Мегионнефтегаз" применил новый подход к заводнению на зрелых месторождениях

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Теги: Славнефть-Мегионнефтегаз, заводнение, новый подход



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