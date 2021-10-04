ЦИК будет судиться с журналистами из-за публикаций про выборы

Центральная избирательная комиссия России собирается судиться с журналистами, которые создавали "дискредитирующие выборы публикации". Об этом на заседании ЦИК заявила ее председатель Элла Памфилова. Она анонсировала ряд судебных исков, которые будут обращены к конкретным журналистам, а не СМИ. Ранее глава Центризбиркома неоднократно говорила, что судиться со СМИ комиссия не намерена.