ЦИК будет судиться с журналистами из-за публикаций про выборы
Центральная избирательная комиссия России собирается судиться с журналистами, которые создавали "дискредитирующие выборы публикации". Об этом на заседании ЦИК заявила ее председатель Элла Памфилова. Она анонсировала ряд судебных исков, которые будут обращены к конкретным журналистам, а не СМИ. Ранее глава Центризбиркома неоднократно говорила, что судиться со СМИ комиссия не намерена.
Памфилова считает, что журналисты должны заплатить штрафы, которые ЦИК потом передаст на благотворительность.
Первый иск будет подан к журналисту издания "АПН Северо-Запад" Анатолию Кантору.