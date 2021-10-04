04 Октября 2021
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Происшествия Приволжский ФО Пермский край
Мужчина избил пятиклассниц в Перми (2021) | Фото: Mash

В Перми агрессивный мужчина избил пятиклассниц, решив, что они обижают его дочь

В Перми мужчина устроил драку с двумя пятиклассницами. Агрессивный родитель подумал, что девочки обижают его дочь и разобраться решил с помощью мата и кулаков. Видеозапись безобразного инцидента опубликовал telegram-канал Mash.

Инцидент произошел около 17.00. Мужчина выловил школьниц у подъезда жилого дома. Испуганные девочки пытались объяснить, что никого не обижали, однако разгневанный родитель не стал их слушать и ударил сперва одну девочку, а потом ее подругу.

Позднее выяснилось, что защитник обознался и принял девочек за учениц седьмого класса. Родители пострадавших написали заявление в полицию.

В пресс-службе МВД Прикамья подтвердили факт подачи заявления. Проводится проверка.

"3 октября в отдел полиции №7 Свердловского района Управления МВД России по Перми обратилась женщина с сообщением о том, что мужчина вел себя агрессивно по отношению к дочери и ее подруге. Заявление зарегистрировано в установленном порядке. Проводится проверка, по результатам которой будет принято решение, сообщили Накануне.RU в ГУ МВД России по Пермскому краю.

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В Перми агрессивный мужчина избил пятиклассниц, решив, что они обижают его дочь

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Теги: отец, дочь, пятиклассницы, побои



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