04 Октября 2021
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Политика В России Москва
Екатерина Енгалычева (2021) | Фото: instagram.com/e_engalycheva

Депутата Мосгордумы Енгалычеву оштрафовали на 150 тысяч за репост

Депутата Мосгордумы Екатерину Енгалычеву (КПРФ) оштрафовали на 150 тыс. руб. по одному из административных дел, которые ранее на нее завели.

"В вину вменили: репост депутата ГосДумы Рашкина В.Ф., анонсирующего свою законную встречу депутата ГосДумы с избирателями... При этом, идентификация не проведена и не доказано, что именно я это сделала, а не помощники. Но вот за это виновна, и не в чем нибудь, а в якобы организации целого митинга!", - говорится в посте Енгалычевой в Telegram. При этом в пресс-службе Тверского районного суда Москвы сообщили, что штраф выписан на 250 тыс. руб.: "04 октября 2021 года Тверским районным судом города Москвы вынесено постановление о признании Екатерины Енгалычевой виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ, и назначении ей наказания в виде административного штрафа в размере 250 000 рублей".

Решение было принято судом без присутствия обвиняемой – она болеет, по этой причине слушания по другому делу Тверской суд столицы перенес на 11 октября. RTVi со ссылкой на помощника Енгалычевой сообщает, что депутат взяла больничный после трех дней осады в Мосгордуме – она три дня оставалась в здании городского парламента, на выходе из которого ее ждали сотрудники полиции. В итоге ее все равно доставили в ОВД, где ознакомили с протоколами, позже направленными в суд. Сама Енгалычева пишет в Telegram, что по новому делу ей уже "грозит штраф от 150 000 до 300 000 рублей либо арест до 30 суток".

Власти Москвы считают несанкционированными акции коммунистов, которые те проводили в конце сентября. Представители КПРФ считают акции законными и называют их "встречами с избирателями".

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Депутата Мосгордумы Енгалычеву оштрафовали на 150 тысяч за репост

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Теги: екатерина енгалычева, штраф, несанкционированные акции, кпрф, мосгордума



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