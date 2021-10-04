Авторов доклада об офшорах российских и иностранных политиков предложили признать иноагентами

Бывший член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Александр Ионов предложил Генпрокуратуре признать иноагентом организацию The International Consortium of Investigative Journalists – Международный консорциум журналистов-расследователей. Эта организация сегодня опубликовала так называемое "досье Пандоры" – отчет с анализом огромного массива данных об офшорах, принадлежащих политикам, чиновникам, бизнесменам и звездам из разных стран, в том числе – из России.

Возмущение Ионова вызвало то, что "в списке фигурантов [досье] вы не найдете американских сенаторов или крупных политиков". "Не то чтобы они не пользовались офшорами, просто дружат с нужной службой, и если даже где-то их фамилии попадают в слив, то на них никогда не делаются нужные акценты", - пишет Ионов в Facebook и добавляет, что "за данным расследованием стоит большой слив от американских спецслужб". При этом Ионов не комментирует достоверность информации об офшорах российских политиков и чиновников, изложенной в докладе.

"Завтра утром составим обращение в ГП на данную организацию, так как она ведет свою деятельность на территории нашей страны, в том числе и через физических лиц, выполняющих функции иноагентов", - добавляет Ионов.

Telegram-канал "Расстрига" напомнил, что после жалоб Ионова СМИ-иностранными агентами в России были признаны издания "Медуза" и "Важные истории".