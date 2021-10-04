04 Октября 2021
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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра
суд, молоток (2017) | Фото: rabotnikitv.com

Чиновника из департамента ХМАО приговорили к 5 годам условно за взятку

В Ханты-Мансийске должностное лицо департамента промышленности округа признали виновным в получении взятки в крупном размере. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры ХМАО.

Согласно материалам уголовного дела, в период с 2018 по 2020 годы госслужащий способствовал беспрепятственному получению крестьянским (фермерским) хозяйством мер государственной поддержки, а также создавал условия для отсутствия какого-либо контроля за использованием полученных субсидий. За это ему поступила взятка в виде денег и незаконного оказания услуг по заправке транспортного средства топливом на сумму более 340 тыс. руб.

Ханты–Мансийский районный суд постановил признать чиновника виновным и приговорил его к пяти годам лишения свободы условно, с испытательным сроком четыре года, со штрафом в размере 600 тыс. руб/ и лишением права занимать должности на государственной и муниципальной службе три года.

Приговор пока не вступил в законную силу.

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Чиновника из департамента ХМАО приговорили к 5 годам условно за взятку

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Теги: департамент промышленности, чиновник, суд, взятка, условка



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