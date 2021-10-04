Профессор уральского вуза перевела мошенникам более 2,5 млн рублей

Профессор одного из уральских вузов отдала телефонным мошенникам крупную сумму денег.

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Как сообщили Накануне.RU в УМВД по Екатеринбургу, на днях в отдел полиции №15 за помощью обратилась 70-летняя екатеринбурженка, профессор уральского вуза, которая рассказала, что ей позвонил неизвестный и под видом сотрудника финансового отдела центрального офиса банка проинформировал о якобы задержании мошенника. По его словам, тот оформил от имени женщины доверенность на право управления имеющимися у нее средствами и всем имуществом, находящимся у нее в собственности, а также якобы взял на имя потерпевшей несколько кредитов.

Далее звонивший заявил, что для защиты своих денег и аннулировании займов профессору требуется перевести накопления на "защищенные" счета, которые ей укажут, и самой оформить "зеркальные" займы. Затем позвонил другой мужчина, который представился сотрудником одного из силовых ведомств. Он подтвердил переданную от "финансового специалиста" информацию.

Доверчивая женщина согласилась выполнить указания и обналичила с депозита сбережения на сумму 485 тысяч рублей, а затем оформила в нескольких крупных банках кредиты и перевела полученные средства на счета злоумышленников. Когда звонки прекратились, она поняла, что стала жертвой аферистов.

Общая сумма причиненного ей ущерба составила 2 миллиона 685 тысяч рублей. Как пояснила потерпевшая сотрудникам полиции, она ранее слышала о подобных видах телефонного мошенничества, но в данном случае на нее оказали психологическое воздействие. Сейчас звонивших ищут.

Напомним, в марте этого года мошенники выманили 4 миллиона рублей у доцента ведущего свердловского вуза.