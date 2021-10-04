Общественность России создала Родительскую палату

На днях в России произошло важное событие - состоялось координационное заседание Родительской палаты, созданной общественными организациями, активными родителями и политиками, отстаивающими права семьи. Ее работу готовы поддержать более ста общественных организаций.

Родительская палата (РП) задумана как общественный родительский парламент, в котором любой ее участник может выступить, внести свои предложения, инициировать рассмотрение актуальных вопросов и т.п. Конкретная задача РП - разрабатывать на профессиональном правовом уровне законопроекты для Государственной Думы.

На первом заседании РП очно присутствовали 240 делегатов из 42 регионов РФ и около ста участников по видеосвязи. Коротко выступили более 90 докладчиков. Только две части заседания продолжались почти пять часов, а всего заседание длилось семь часов, и показательно, что практически никто не ушел, а зал был полон до самого конца (разительный контраст с заседаниями Общественной палаты РФ, когда законодатели иногда "отбывают номер" и уходят через полчаса, формально отметившись на общественном обсуждении, как было, например, с законопроектом о ювенальных экспресс-судах).

К слову, ведущая Анна Шафран, которая тогда резко раскритиковала поведение инициаторов ювенального законопроекта, была одним из модераторов первого заседания РП. Вторым был глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства священник Федор Лукьянов. Он также был, как отмечалось, одним из активных организаторов создания РП.

Представительство на первом заседании было внушительным. Вице-спикер Госдумы Петр Толстой, который был в командировке, записал приветственное слово. Из законодателей были: сенатор от Челябинской области Маргарита Павлова (выступала по связи), депутат Госдумы Инга Юмашева и избранный депутат Госдумы Яна Лантратова, которая также является ответственным секретарем СПЧ при президенте РФ. Также выступили: член-корреспондент РАН, главный внештатный специалист Минздрава РФ по репродуктивному здоровью Олег Аполихин, доктор юридических наук Игорь Понкин, широко известный в родительских кругах, эксперт Совета Федерации и Общественного уполномоченного по защите семьи Анна Швабауэр, председатель комиссии по защите детей от деструктивного контента Общественного совета при Роскомнадзоре, главред РИА "Катюша"Андрей Цыганов, общественный уполномоченный по защите семьи Ольга Баранец, многие другие лидеры общественных движений и организаций.

Были подписаны соглашения о сотрудничестве с Ассоциацией юристов России, АНО "Центр "Арктические инициативы", другими организациями.

Как сказала сенатор Павлова, создание РП - важное историческое событие. Это позволит совершенствовать реализацию государственной политики в отношении семьи как основы государства.

На первом заседании было поднято много актуальных вопросов: о положении семей с детьми, об образовании, о цифровизации, об интернете и соцсетях, об опасности ювенальных законов. Пожалуй, двумя основными направлениями, которыми РП займется безотлагательно, были названы противодействие новому законопроекту о "семейном насилии" и продвижение улучшенной редакции защищающего семью законопроекта "семи сенаторов", над которым годы работали сотни экспертов и который уже готов. В СМИ уже началось его торпедирование, причем с тех позиций, которые проект как раз отстаивает.

Порядок работы РП остался не до конца понятным в части периодичности заседаний. Так, неясно, когда состоится следующее. Было озвучено, что будут работать экспертные комитеты, в том числе в регионах. Вероятно, собираться очно РП будет по мере необходимости, а экспертная работа будет вестись постоянно.