04 Октября 2021
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Общество В России
крушение самолета Ан-26 под Хабаровском (2021) | Фото: t.me/mchs_official

Росавиация пригрозила перевозчикам аннулированием сертификатов при повторении инцидентов

Росавиация предупредила перевозчиков об ответственности в случае повторений авиапроисшествий, связанных со столкновением с землей (водой) при управляемом полете. "Росавиацией будут приниматься упредительные меры по ограничению коммерческой деятельности эксплуатантов, вплоть до аннулирования сертификатов", - заявили в ведомстве во время совещания на эту тему на прошлой неделе.

В Росавиации назвали столкновение исправных воздушных судов с земной (водной) поверхностью в управляемом полете (Controlled Flight Into Terrain - CFIT) самым распространенным типом инцидентов с авиацией во всем мире. В России в этом году тоже было немало подобных происшествий, в том числе крушение вертолета Ми-8 на Камчатке и самолета L-410 в Иркутской области.

Замглавы ведомства Олег Строчевой заявил об ответственности гендиректоров и летных директоров авиакомпаний за подобные происшествия: "Причины ошибок и нарушений рядового летного состава находятся в прямой связи с деятельностью и решениями руководства организаций и свидетельствуют о неблагополучной ситуации с управлением персоналом, финансовым состоянием организации, о низком уровне трудовой и корпоративной дисциплины, а также культуры безопасности полетов".

"Надо признавать персональную ответственность генерального директора за создание всех без исключения условий, чтобы члены экипажа и другой подчиненный персонал даже не сомневались в необходимости выполнять установленные правила. Нарушения правил полетов, особенно сознательные, однозначно свидетельствуют о неспособности или нежелании высшего руководства смотреть в будущее своей организации", - полагает Строчевой.

С августа 2021 года Росавиация проводит проверку 35 авиапредприятий. Уже проведены  20 выездных проверок  эксплуатантов и в настоящее время проводятся выездные проверки трех эксплуатантов. "В ходе проверок выявлены слабая организация работы и управления должностных лиц, формальное прохождение предварительных подготовок при организации и выполнении полетов, неудовлетворительное поддержание летной годности воздушных судов, несвоевременное прохождение периодической подготовки и квалификационных проверок членов кабинных экипажей", - сообщили в Росавиации.

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Росавиация пригрозила перевозчикам аннулированием сертификатов при повторении инцидентов

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Теги: росавиация, инцидент, происшествие



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