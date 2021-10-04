04 Октября 2021
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Происшествия Свердловская область
Александр Бастрыкин, лупа, ноутбук (2019) | Фото: twitter.com/tjournal

Бастрыкин взял на контроль инцидент с оставленным на оживленной трассе 8-летним ребенком в Екатеринбурге

Председатель СК России Александр Бастрыкин взял на контроль инцидент с 8-летним мальчиком из Екатеринбурга, которого мать оставила на улице в наказание за недостаточные успехи на тренировке. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР по Свердловской области, мама ребенка отказалась везти его на машине, отправив домой пешком.

Инцидент произошел 2 октября текущего года. В тот день мальчик был обнаружен на обочине оживленной трассы в Октябрьском районе, где проводились ремонтные работы. Как отметили следователи, из-за действий родителя, ребенку грозила опасность. К счастью, на него обратил внимание один из проезжавших. Сообщалось, что в отношении данного несовершеннолетнего и его малолетнего брата их матерью иногда применяется физическое насилие.

Следственным отделом по Октябрьскому району города Екатеринбург СК России по Свердловской области организовано проведение доследственной проверки. В частности, будут проведены опросы, истребована и проанализирована характеризующая документация в отношении членов семьи, в которой воспитываются указанные несовершеннолетние, устанавливаются возможные очевидцы. Председатель СК России поручил руководителю следственного управления СКР по Свердловской области Богинскому представить доклад о ситуации, проверить все озвученные в СМИ доводы и дать правовую оценку действиям родителей мальчика.

Ход проведения проверок поставлен на контроль в центральном аппарате СК. По ее итогам следователем СКР будет принято процессуальное решение.

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Бастрыкин взял на контроль инцидент с оставленным на оживленной трассе 8-летним ребенком в Екатеринбурге

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Теги: ребенок, Бастрыкин, контроль, мать, трасса



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