Бастрыкин взял на контроль инцидент с оставленным на оживленной трассе 8-летним ребенком в Екатеринбурге

Председатель СК России Александр Бастрыкин взял на контроль инцидент с 8-летним мальчиком из Екатеринбурга, которого мать оставила на улице в наказание за недостаточные успехи на тренировке. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР по Свердловской области, мама ребенка отказалась везти его на машине, отправив домой пешком.

Инцидент произошел 2 октября текущего года. В тот день мальчик был обнаружен на обочине оживленной трассы в Октябрьском районе, где проводились ремонтные работы. Как отметили следователи, из-за действий родителя, ребенку грозила опасность. К счастью, на него обратил внимание один из проезжавших. Сообщалось, что в отношении данного несовершеннолетнего и его малолетнего брата их матерью иногда применяется физическое насилие.

Следственным отделом по Октябрьскому району города Екатеринбург СК России по Свердловской области организовано проведение доследственной проверки. В частности, будут проведены опросы, истребована и проанализирована характеризующая документация в отношении членов семьи, в которой воспитываются указанные несовершеннолетние, устанавливаются возможные очевидцы. Председатель СК России поручил руководителю следственного управления СКР по Свердловской области Богинскому представить доклад о ситуации, проверить все озвученные в СМИ доводы и дать правовую оценку действиям родителей мальчика.

Ход проведения проверок поставлен на контроль в центральном аппарате СК. По ее итогам следователем СКР будет принято процессуальное решение.