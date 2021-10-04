Среди погибших при крушении вертолёта в Подмосковье есть жители Пермского края

Во время крушения вертолёта "Робинсон" в Подмосковье погибли двое жителей Пермского края. Об это сообщает Mash, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Погибшие - сын совладельца соликамского "Завода механических изделий" и его кузина, говорится в сообщении канала.

Напомним, 3 октября борт взлетал с аэродрома Мячково. Вертолёт принадлежит аэроклубу "Кондор-М", по данным telegram-канал "112". Пилотом судна был преподаватель авиационного учебного центра Александр Шапочкин.

"Робинсон" совершал учебно-тренировочный полёт, уточняет канал. Вертолёт возвращался после отработки маршрута и пропал со связи. Он потерпел крушение в лесополосе недалеко от Тураевского шоссе, до аэродрома оставалось 2 км.