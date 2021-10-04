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Магазин (2020) | Фото: Накануне.RU

"Магнит" и "Пятерочка" в Подмосковье снизили цены на продукты после предупреждения ФАС

Торговые сети "Магнит" и "Пятерочка" (АО "Тандер" и ООО "Агроторг" соответственно) снизили цены на ряд продуктов после предупреждения ФАС. Речь идет о стоимости пшеничной муки, хлеба, курицы и свинины в городских округах Подмосковья, где эти ритейлеры занимают доминирующее положение.

"В настоящее время стоимость этих продуктов не превышает установленную в муниципалитетах, в которых доминирующее положение у компаний отсутствует", - говорится в сообщении пресс-службы ФАС.

Антимонопольщики заявили, что продолжают сравнительный анализ стоимости социально значимых продуктов.

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"Магнит" и "Пятерочка" в Подмосковье снизили цены на продукты после предупреждения ФАС

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Теги: пятерочка, магнит, цены, фас



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Ранее 23.09.2021 11:02 Мск ФАС предписала "Пятерочке" и "Магниту" снизить цены на продукты в нескольких подмосковных городах


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