"Магнит" и "Пятерочка" в Подмосковье снизили цены на продукты после предупреждения ФАС

Торговые сети "Магнит" и "Пятерочка" (АО "Тандер" и ООО "Агроторг" соответственно) снизили цены на ряд продуктов после предупреждения ФАС. Речь идет о стоимости пшеничной муки, хлеба, курицы и свинины в городских округах Подмосковья, где эти ритейлеры занимают доминирующее положение.

"В настоящее время стоимость этих продуктов не превышает установленную в муниципалитетах, в которых доминирующее положение у компаний отсутствует", - говорится в сообщении пресс-службы ФАС.

Антимонопольщики заявили, что продолжают сравнительный анализ стоимости социально значимых продуктов.