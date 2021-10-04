В Асбесте завершили расследование дела об изнасиловании и убийстве 11-летней девочки

Следователи завершили расследование уголовного дела по факту изнасилования и убийства в Асбесте 11-летней девочки, которая в день трагедии продавала газеты. Обвиняемым выступает 41-летний местный житель, который ранее был неоднократно судим, в том числе и за убийство.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР по Свердловской области, трагедия произошла днем 12 ноября прошлого года, когда обвиняемый, находясь в состоянии наркотического опьянения, у дома по улице Челюскинцев встретил незнакомую ему девочку. Мужчина предложил ребенку купить газеты и, якобы для этого, позвал к себе в квартиру по улице Калинина. Там он и совершил инкриминируемые ему преступления, после чего решил избежать ответственности, задушив ребенка. Вечером он вынес тело потерпевшей и прикопал его в ближайших к дому кустах.

После того, как девочка была объявлена пропавшей, было проверено несколько десятков лиц в качестве подозреваемых, в том числе и тех, кто ранее был судим. Были изъяты и проанализированы записи с камер видеонаблюдения по всем возможным маршрутам перемещения ребенка. Проведен осмотр места жительства малолетней, допрошены ее родственники, знакомые, а также иные лица, в отношении которых имелись основания полагать, что они могут располагать значимой для следствия информацией. К поискам также были подключены волонтеры из добровольческих поисковых отрядов.

"Проведенный комплекс мероприятий позволил раскрыть убийство девочки "по горячим следам", установить и задержать фигуранта, а также найти место сокрытия тела убитой. В ходе расследования уголовного дела следствием СКР проделан значительный объем работы, направленной на установление всех обстоятельств совершенного преступления, сбор и закрепление доказательственной базы. В частности, по делу проведены судебно-медицинские, психолого-психиатрические, медико-криминалистические, химическая, молекулярно-генетические, культурологические и фотопортретная судебные экспертизы. Осуществлены допросы свидетелей, потерпевших и обвиняемого, а также проверки его показаний на месте, обыски, выемки, осмотры мест происшествия, предметов и документов.", - сообщили в СКР.

Следователями была собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением было направлено в Свердловский областной суд для рассмотрения по существу. По словам начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, до совершенного им преступления, задержанный 1980 г.р. около 19 лет провел "за колючей проволокой", будучи осужденным за грабеж, незаконный оборот наркотических веществ, кража, убийство и разбой и был известен в определенных кругах по прозвищу "Осип". В последний раз из мест лишения свободы он освободился 18 февраля 2020 года, отбыв наказание в ИК-47 города Каменска-Уральского. После этого он устроился в местную ритуальную фирму.

"Подозреваемый сам указал место в кустах за жилой многоэтажкой, где ночью спрятал обнажённое тело ребёнка. Под прессом неопровержимых улик, добытых в ходе оперативных мероприятий представителями МВД и СКР, подозреваемый дал признательные показания в убийстве. Чтобы душегуба изобличить, сыщикам полиграф не потребовался. Родственники сначала пытались самостоятельно найти ребенка, а когда не получилось, обратились за помощью в полицию и к поисковым отрядам. Личный состав ОВД был поднят по сигналу тревоги. В розыскной операции участвовали свыше 110 человек из числа сотрудников МВД и волонтёров, а также 3 собаки, обученные работе по следу. Тщательным проверкам подвергались лица, состоящие на учете, наркозависимые и склонные к криминальным поступкам. В семье погибшей есть ещё старший ребёнок, сразу после трагедии его передали бабушке", - рассказал Горелых.