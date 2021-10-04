04 Октября 2021
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Спорт Свердловская область
ХК &quot;Автомобилист&quot; трибуны (2013) | Фото: Накануне.RU

Роспотребнадзор вновь запретил "Автомобилисту" пускать болельщиков на домашние матчи

Роспотребнадзор снова запретил екатеринбургскому "Автомобилисту" пускать болельщиков на домашние матчи команды.
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Напомним, в начале сентября было принято решение, что на игры "Автомобилиста" в Екатеринбурге смогут ходить до 1000 зрителей. Однако на данный момент Роспотребнадзор не дал разрешения на допуск в КРК "Уралец" более 500 человек, в связи с чем продажа билетов на сегодняшний матч против омского "Авангарда" не производится.

"В случае изменения ситуации информация оперативно появится на информационных ресурсах клуба", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе ХК "Автомобилист".

Встреча екатеринбургской команды против действующих обладателей Кубка Гагарина пройдет сегодня в КРК "Уралец". Начало матча – в 19 часов по местному времени.

Напомним, на прошлой неделе стало известно, что в Свердловской области уже в скором времени начнут вводить QR-коды для посещения общественных мест.

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Роспотребнадзор вновь запретил "Автомобилисту" пускать болельщиков на домашние матчи

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Теги: Автомобилист, болельщики, матчи, Роспотребнадзор



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