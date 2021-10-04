Роспотребнадзор вновь запретил "Автомобилисту" пускать болельщиков на домашние матчи

Роспотребнадзор снова запретил екатеринбургскому "Автомобилисту" пускать болельщиков на домашние матчи команды.

Напомним, в начале сентября было принято решение, что на игры "Автомобилиста" в Екатеринбурге смогут ходить до 1000 зрителей. Однако на данный момент Роспотребнадзор не дал разрешения на допуск в КРК "Уралец" более 500 человек, в связи с чем продажа билетов на сегодняшний матч против омского "Авангарда" не производится.

"В случае изменения ситуации информация оперативно появится на информационных ресурсах клуба", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе ХК "Автомобилист".

Встреча екатеринбургской команды против действующих обладателей Кубка Гагарина пройдет сегодня в КРК "Уралец". Начало матча – в 19 часов по местному времени.

Напомним, на прошлой неделе стало известно, что в Свердловской области уже в скором времени начнут вводить QR-коды для посещения общественных мест.