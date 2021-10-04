04 Октября 2021
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бомж нищий алкоголик вечный огонь (2005) | Фото: www.bomzh2000.narod.ru

В Миассе бомжу, сушившему промокшие носки на "Вечном огне", вменяют реабилитацию нацизма

В Миассе городской суд отправил под арест бомжа, сушившего промокшие носки на "Вечном огне" у мемориала "Скорбящая мать". Изначально СКР вменял бездомному вандализм, но позже о деле узнал председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин, и теперь, по данным "Московского комсомольца", бомжу вменяют уже "реабилитацию нацизма".

По данным следствия, 40-летний бездомный повредил мемориал – для растопки в холодный день он использовал пластиковые цветочные венки, они расплавились и испортили "Вечный огонь".

В СКР утверждают, что у бомжа были сообщники: "30 сентября текущего года в региональных СМИ была размещена информация о том, что неизвестные вандалы развели костер на Мемориале "Вечный огонь" в городе Миассе. Сотрудниками органов внутренних дел на месте происшествия задержан 40-летний мужчина без определенного места жительства, причастный к совершению содеянного".

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В Миассе бомжу, сушившему промокшие носки на "Вечном огне", вменяют реабилитацию нацизма

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Теги: бомж, вечный огонь, реабилитация нацизма, вандализм



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