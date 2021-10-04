ФСБ ликвидировала в Москве ячейку террористической организации

ФСБ России сообщила о ликвидации в Москве ячейки "Хизб ут-Тархир аль-Ислами" – запрещенной в России террористической организации. Задержано восемь человек – два главаря и шесть активных участников, говорится в сообщении спецслужбы.

В ФСБ считают, что исламисты вели "антиконституционную деятельность", на конспиративных сборах распространяли среди москвичей террористическую идеологию, у них изъяли запрещенные пропагандистские материалы.