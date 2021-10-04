"Единая Россия" потратила на выборы почти 620 миллионов рублей

"Единая Россия", сохранившая конституционное большинство в Госдуме на парламентских выборах, потратила на кампанию почти весь свой избирательный фонд – более 617,3 млн руб. из 700 млн руб., говорится в итоговом финансовом отчете, опубликованном на сайте Центризбиркома России.

"ЕР" стала первой партией, предоставившей отчет. Сделать это все участники выборов должны в течение 30 дней после выборов.

"Единороссы" получали деньги через специальные фонды регионального развития в регионах.

Самой большой статьей расходов стали агитационные материалы – на их создание и распространение потрачено 404 млн руб., агитация на ТВ и в СМИ обошлась еще в 209 млн руб. 1,5 млн руб. пошли на предвыборные массовые мероприятия.

Неизрасходованные средств будут возвращены жертвователями пропорционально взносам, передает РИА Новости.