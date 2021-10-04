04 Октября 2021
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мигалка полиции машина ДПС (2011) | Фото:sova-tv.ru

В Новом Уренгое двое суток ищут пропавшего 12-летнего мальчика

В Новом Уренгое полицейские разыскивают пропавшего 12-летнего мальчика. Ребенок ушел из дома 2 октября и в настоящий момент его местонахождение неизвестно, сообщили Накануне.RU в ОМВД России по городу Новому Уренгою.

Ориентировка на пропавшего ребенка размещена в группе полиции Нового Уренгоя.

"Приметы: на вид 12 лет, рост 145 см, волосы русые, короткие. Был одет: куртка синего цвета (сверху камуфляжный рисунок), шарф бело-синего цвета, джинсы черного цвета, ботинки коричневого цвета. При себе у мальчика был синий джинсовый рюкзак", - говорится в сообщении.

Правоохранители просят всех, кто обладает какой-либо информацией о пропавшем мальчике, сообщить в дежурную часть по телефону 8 (3494) 944832.

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В Новом Уренгое двое суток ищут пропавшего 12-летнего мальчика

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Теги: ребенок, пропал, поиски



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