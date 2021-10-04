СМИ: "Почта России" может попробовать избежать дефолта по обязательствам за счет IPO

"Почта России" может провести публичное размещение акций на рынке в 2023 году. Стратегия развития компании до 2030 года предусматривает такое решение в качестве ухода от риска дефолта по обстоятельствам, пишут "Ведомости". В противном случае "Почте России" придется просить у государства дотации на сумму в 500 млрд руб., чтобы скомпенсировать дефолт по долговым обязательствам.

Между тем, деньги на инвестпрограмму "Почта России" уже давно хочет получить за счет выпуска бессрочных облигаций. До сих пор компании мешала войти в число "счастливых эмитентов" формальность: по закону АО может выпускать бессрочные облигации, только если работает на российском рынке не менее пяти лет. Но АО "Почта России" было образовано только осенью 2019 года, до этого юридической формой компании было ФГУП. Летом этого года Госдума разрешила компании считаться правопреемником ФГУП.

Напомним, сейчас государство позволило выпускать бессрочные облигации 12 эмитентам. Возможностью уже воспользовались РЖД и Газпром, особенно завидные (для других компаний) результаты показывает железнодорожный монополист – удалось привлечь средства для покрытия значительной части строек и другой инвестпрограммы, на которую изначально не хватало значительно больше половины средств (на 2020 год).

Глава "Почты России" Максим Акимов на заседании совета по развитию финансового рынка при СФ отметил, что его компания "очень бы хотела получить возможность присоединиться к счастливым эмитентам бессрочных облигаций".

Впрочем, глава Банка России Эльвира Набиуллина (которая обещала "посмотреть, как вопрос решить") все же в ситуации с "Почтой России" видит проблему не в формальных препонах, а в надежности компании. "Вечные облигации – это инструмент, с которым надо быть очень внимательными. Они никогда не погашаются, и компании, конечно, хотят учитывать их как капитал. Но надо и инвесторов защитить. Поэтому и были установлены такие высокие требования к компаниям-эмитентам. Надо чтобы инструмент не утратил доверие инвесторов", - заключила глава регулятора.

В предвыборный период, так и не дождавшись улучшения ситуации у "Почты России" со средствами на инвестпрограмму, президент России поручил предусмотреть в бюджете средства на докапитализацию компании для ее модернизации: "Правительству Российской Федерации [предусмотреть] бюджетные ассигнования на докапитализацию акционерного общества "Почта России" в целях модернизации и приведения в нормативное состояние до 2025 года отделений и иных объектов почтовой связи этого акционерного общества, расположенных в сельской местности, а также в труднодоступных местностях". Отмечается, что такие меры кабмину необходимо предусмотреть при подготовке проекта закона о федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.