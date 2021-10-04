"Почта Банк" оштрафован на 130 тысяч за навязывание свердловчанке дополнительных услуг

На Среднем Урале "Почта Банк" оштрафован за навязывание дополнительных услуг и включение в договор нарушающие права потребителей условия.

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Как сообщили Накануне.RU в управлении Роспотребнадзора по Свердловской области, жительница региона обратилась в АО "Почта Банк" с просьбой о выдаче кредита на покупку товаров. Однако при оформлении ей была навязана дополнительная услуга "Налоговый помощник/лайт 2000" стоимостью 2 тысячи рублей.

В надзорном ведомстве выяснили, что в договоре содержатся условия, ущемляющие права потребителей. Так, без согласия заемщика в него включено условие об уступке кредитором права (требования) по договору третьим лицам, заранее дано согласие на списание средств со счета и взыскание задолженности в бесспорном порядке на основании исполнительной надписи. Кроме того, женщина была введена банком в заблуждение относительно потребительских свойств финансовой услуги, полной стоимости кредита и дополнительной услуги, предлагаемой при кредитовании.

По итогам расследования Роспотребнадзор составил на АО "Почта Банк" административный протокол. Банку назначен штраф в размере 130 тысяч рублей.