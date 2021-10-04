На сайте президента Украины набрала голоса петиция о тюрьме за принуждение к вакцинации

На сайте президента Украины набрала необходимые для рассмотрения Радой петиция об уголовной ответственности за принуждение к ковид-вакцинации.

Автор предлагает ввести уголовную ответственность в виде лишения свободы на срок от 3 до 5 лет за принуждение к вакцинации, под которой следует понимать угрозы увольнения или недопуска к работе. Отмечается, что вакцинация - это медицинская процедура, но перед нею медики не обследуют человека, за последствия вакцинации никто не несет ответственности (граждан заставляют брать ее на себя), при этом лишают права выбора. Также указывается, что многочисленные тяжелые случаи после вакцинации замалчиваются.

"Обязать правительство брать на себя ответственность за каждое вакцинированное лицо и компенсировать материально и в виде медицинской помощи любые изменения физического состояния и здоровья, которые могли бы быть хотя бы теоретически вызваны вакциной на протяжении 5 лет с даты вакцинации", - говорится в петиции.

Впрочем, то, что петиция досрочно набрала необходимые голоса, не означает, что она будет рассмотрена, тем более в условиях политики принуждения к вакцинации, по которому тоже пошла Украина. Ведь автор предлагает властям признать, что они своими действиями подпадают под уголовную ответственность.

Ранее уже была подана петиция о запрете принудительного ковид-тестирования и ковид-вакцинации. Она тоже набрала необходимые голоса. Владимир Зеленский разместил ответ на нее, в котором говорится, что по закону есть обязательные прививки для работников отдельных профессий. А по эпидпоказаниям могут вводиться и другие для других групп населения. При этом Зеленский апеллирует к позиции ВОЗ, которая провозгласила, что отказ от вакцинации является "глобальной угрозой человечеству".

На Украине вакцинировано 17% населения. Правительство на днях ввело принуждение к вакцинации целых групп населения. Пока это работники образовательных учреждений и все чиновники. Отказавшихся будут отстранять от работы.