04 Октября 2021
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Экономика В России
Тим Кук презентует iPhone 13. (2021) | Фото: Apple

Продажи нового iPhone в России идут в два раза лучше, чем в прошлом году

Продажи iPhone 13 в России идут значительно лучше, чем предыдущей версии в прошлом году. Так, за первую неделю с момента старта продаж в стране реализовано более 53 тыс. смартфонов на сумму более 5,7 млрд руб., передает "Коммерсант". Продажи в целом вдвое превышают прошлогодние показатели, и это на фоне снижения доходов населения. Примечательно, что значительная часть продаж (до 80%) приходится на более дорогие версии новинки - iPhone 13 Pro и Pro Max.

Участники рынка считают, что высокий спрос обусловлен наличием товара, в прошлом году наблюдался дефицит новых смартфонов. Впрочем, отчасти он сохраняется и сейчас, в ряде магазинов пока предложение не может удовлетворить спрос.

14 сентября Apple представила новое поколение смартфона iPhone. Компания выпустила iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max. В России продажи начались 24 сентября, в этот день в Москве выстроилась очередь к магазину re:Store. СМИ писали, что сроки доставки iPhone 13 выросли из-за пандемии COVID-19 во Вьетнаме, где производится значительное количество компонентов для камеры девайса.

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Продажи нового iPhone в России идут в два раза лучше, чем в прошлом году

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Теги: iPhone, apple, продажи, дефицит



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