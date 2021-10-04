Экс-главу штаба Навального* в Екатеринбурге заблокировали ВКонтакте по требованию Генпрокуратуры

Бывшего главу штаба Навального в Екатеринбурге (*признан экстремистской организацией, деятельность которого запрещена в РФ) Алексея Гресько и волонтера штаба Егора Васильченко заблокировали ВКонтакте на основании предписания Генпрокуратуры РФ от 23.07.2021.

Как следует из сведений при переходе на данные страницы, материал, содержащийся на них, заблокирован на территории страны. При этом в приложении на телефоне страницы Гресько и Васильченко все еще доступны.

Напомним, ранее Верх-Исетский районный суд признал Алексея Гресько виновным в повторном нарушении порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования. Причиной стала акция, которая прошла 21 апреля в уральской столице. Ему было назначено 29 суток административного ареста. Позже Гресько покинул страну, отправившись в Германию на неопределенный срок.