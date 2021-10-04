Тюменский активист требует через суд восстановить снесенное здание уездного училища

Тюменский активист Дмитрий Велижанин требует через суд восстановить снесенное здание уездного училища по адресу Семакова, 10, сообщает РБК Тюмень со ссылкой на самого активиста.

24 августа Велижанин обратился в суд с иском о запрете сноса здания. Общественник пытался доказать, что оно являлось памятником архитектуры. Одно из требований иска - запрет на снос до окончания разбирательства. Однако здание начали сносить 29 августа и за неделю оно уже было уничтожено. 16 сентября обжаловать снос строения уже не было смысла.

30 августа этого же года суд вынес определение о запрете сноса здания. 15 сентября поступила частная жалоба от ответчика ТюмГУ. 17 сентября Центральный райсуд оставил жалобу без движения, что означает, что материал не отправили в областной суд для рассмотрения. Судебные разбирательства пока отложены.

Сейчас Велижанин будет доказывать в суде, что снесенный корпус ТюмГУ обладал историко-культурной ценностью для областной столицы и требовать восстановления.