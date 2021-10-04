Правительство выделило дополнительные 2 млрд рублей на субсидирование электричек

Правительство России выделило дополнительные 1,9 млрд руб. на субсидирование пригородных железнодорожных перевозок.

"Решение позволит сохранить наиболее востребованные направления электричек и доступные цены на билеты, обеспечит стабильную и безопасную работу железнодорожной отрасли", - говорится в сообщении пресс-службы кабмина.

В 2020 году на эти цели было выделено свыше 3 млрд руб., а в апреле 2021 года направлено почти 6 млрд руб.