Bloomberg пугает суровой зимой, которая вызовет кризис топлива и продовольствия

Предстоящая зима будет суровой, и это еще больше усугубит мировой кризис, пишет Bloomberg.

Большинство синоптиков согласны в том, что зима будет холоднее привычного, а арктический воздух будет неоднократно вырываться на просторы Азии, Северной Америки и Европы и приносить резкие похолодания. Если это произойдет, то большие счета за отопление в Европе и Северной Америке вырастут еще больше, что вызовет массовое недовольство населения и будет иметь политические последствия, а также усилит скептицизм в отношении "зеленой энергетики".

Впрочем, все признаки холодной зимы имеют вероятностный характер, а сделанный прогноз еще может измениться, отмечает Bloomberg.