ВМФ России провел пуск гиперзвуковой ракеты "Циркон" с подводной лодки

ВМФ России впервые провел испытательный пуск гиперзвуковой ракеты "Циркон" Запуск был осуществлен с борта атомной подводной лодки "Северодвинск". Стрельба была произведена по условной цели в акватории Баренцева моря, сообщает Министерство обороны России.

Данные объективного контроля подтвердили соответствие полета ракеты заданным параметрам, условная цель была поражена, добавили в оборонном ведомстве. Таким образом, испытательная стрельба ракетой "Циркон" с атомной подводной лодки признана успешной.

В конце августа Минобороны России подписало контракт на поставку гиперзвуковых ракет "Циркон" с НПО машиностроения.

В конце июня этого года президент РФ Владимир Путин сообщил, что новая российская межконтинентальная ракета "Сармат", гиперзвуковая ракета "Циркон" и система ПВО С-500 "Прометей" скоро встанут на боевое дежурство.

В июле фрегат "Адмирал Горшков" из Белого моря успешно выполнил стрельбу гиперзвуковой ракетой "Циркон" по наземной цели на побережье Баренцева моря. Удаление от цели составило более 350 км.