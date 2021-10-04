Северная и Южная Корея восстановили линию экстренной связи

КНДР и Республика Корея восстановили линию экстренной связи. Южнокорейское министерство по делам объединения сообщило о том, что беседа с Севером состоялась в 9 утра по местному времени (в 3 часа мск).

В Сеуле надеются на то, что восстановление линии связи поможет расширить переговорный процесс с Пхеньяном и заложит основу для расширения переговорного процесса и достижения мира на Корейском полуострове.

Северокорейское Центральное телеграфное агентство отмечает, что южанам следует "глубоко понять" важность возобновления коммуникаций между странами и предпринять активные усилия для выполнения основных задач, которые необходимо решить для улучшения отношений между КНДР и Южной Корей.