УГМК-Застройщик реконструирует объекты культурного наследия в центре Екатеринбурга

В скором времени сразу несколько объектов культурного наследия в центре Екатеринбурга преобразятся и будут адаптированы под современное использование. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе УГМК-Застройщика, который и займется реконструкцией сразу двух зданий: "Домом Башуровой" и "Домом Медведева".

В настоящий момент "Дом Башуровой", находящийся по ул. Хохрякова,68, разрушен на 95% и представляет из себя только только частично оставшиеся кирпичные стены первого этажа. Ранее, построенный в 1900 году дом, имел два этажа, два флигеля, службы и баню. Изначально он принадлежал мещанке Башуровой Дарье Федоровне, однако уже в 90-е годы стал полностью заброшенным.

А вот "Дом Медведева", построенный в конце 19 века, первоначально принадлежал екатеринбургскому мещанину Медведеву Максиму Ферапонтовичу, который занимался мелкой торговлей. Ранее на участке располагался деревянный одноэтажный дом, флигель, службы и баня, а также мелочная лавка. Однако сейчас на земле остался только деревянный одноэтажный дом, который стал заброшенным в 2000-х.

"Что касается "Дома Башуровой", то мы планируем восстановить данный памятник в первоначальном виде, выполнить подведение всех сетей и благоустройство прилегающей территории. Здесь может быть размещен образовательный центр, ресторан или галерея. Если говорить о "Доме Медведева", то этот объект также будет полностью отреставрирован. Речь идет о замене кровли, окон, дверей, качественном ремонте, подведении всех сетей и благоустройстве прилегающей территории. О функциональном назначении этого объекта недвижимости пока говорить рано, поскольку сам факт деревянного домостроения накладывает определенные ограничения. Тем не менее, мы считаем, что здесь может расположиться музей, небольшой магазин в формате "у дома" или управляющая компания будущего жилого дома. У нас есть опыт и ресурсы, чтобы реализовать намеченные планы - достаточно посмотреть на здания Симановской мельницы и лаборатории в "Макаровском квартале" - проекты, которые были признаны успешными не только профессиональным сообществом, но и горожанами", - рассказал генеральный директор "УГМК-Застройщик" Евгений Мордовин.

В компании также добавили, что внимание будет уделено и объекту культурного наследия "Дому, где жил художник Слюсарев" на ул. Хохрякова 62. Состояние здания плачевное: ржавая дырявая кровля и гниющие деревянные стены, которые уходят под землю. Хоть дом и не принадлежит девелоперу, он также находится в непосредственной близости от стройки. В связи с этим за зданием также будет осуществляться геотехнический мониторинг.