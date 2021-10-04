04 Октября 2021
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Общество Свердловская область
Михаил Вечкензин (2021) | Фото: Михаил Вечкензин

Екатеринбургский депутат медицинской фракции передал поликлинике необходимую технику

Депутат Екатеринбургской городской думы Михаил Вечкензин передал поликлинике в Компрессорном необходимую медицинскую технику.

Как сообщил народный избранник на своей странице в соцсети, он передал спирограф, тонометры, ингаляторы и индикаторы внутриглазного давления.

"Многое из этого сейчас, в сезон ОРВИ и новый пик COVID-19, особенно необходимо. И на приемах, и для диспансеризации. Например, спирограф – аппаратура для измерения объема легких. Раньше он "служил" узким специалистам, а сегодня нужен в поликлиниках для проведения углубленной диспансеризации. На нее будут направлять всех, кто переболел ковидом. То же самое с небулайзерами, с их помощью на приемах снимают одышку и приступы кашля – тоже частые последствия коронавируса", - рассказал депутат.

Михаил Вечкензин(2021)|Фото: Михаил Вечкензин

Михаил Вечкензин добавил, что не он один поддерживает медицинские учреждения. По его словам, в своих округах в этом направлении работают и другие депутаты медицинской фракции.

Михаил Вечкензин(2021)|Фото: Михаил Вечкензин

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Екатеринбургский депутат медицинской фракции передал поликлинике необходимую технику

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Теги: Вечкензин, техника, депутат, Екатеринбург



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