Екатеринбургский депутат медицинской фракции передал поликлинике необходимую технику

Депутат Екатеринбургской городской думы Михаил Вечкензин передал поликлинике в Компрессорном необходимую медицинскую технику.

Как сообщил народный избранник на своей странице в соцсети, он передал спирограф, тонометры, ингаляторы и индикаторы внутриглазного давления.

"Многое из этого сейчас, в сезон ОРВИ и новый пик COVID-19, особенно необходимо. И на приемах, и для диспансеризации. Например, спирограф – аппаратура для измерения объема легких. Раньше он "служил" узким специалистам, а сегодня нужен в поликлиниках для проведения углубленной диспансеризации. На нее будут направлять всех, кто переболел ковидом. То же самое с небулайзерами, с их помощью на приемах снимают одышку и приступы кашля – тоже частые последствия коронавируса", - рассказал депутат.

Михаил Вечкензин добавил, что не он один поддерживает медицинские учреждения. По его словам, в своих округах в этом направлении работают и другие депутаты медицинской фракции.