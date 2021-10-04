Экс-мэр Владивостока задержан – его подозревают во взяточничестве

В Приморье задержан экс-мэр Владивостока Олег Гуменюк. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), сообщили в СУ СКР по Приморскому краю.

По версии следствия, с 2019 по 2021 год Гуменюк "регулярно получал взятки в виде денег от руководства МУПВ "Некрополь" и через посредников за общее покровительство при оказании похоронных услуг". Следователи считают, что за это время градоначальник получил более 19,5 млн руб.

"В настоящее время подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ и решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками УФСБ России по Приморскому краю", - сообщили в СКР.

Ранее сообщалось, что Гуменюк находится в Следственном комитете на допросе.

В мае этого года – после отставки Гуменюка с поста мэра Владивостока – у него дома проводились обыски.

В отставку он подал добровольно, но после критики со стороны губернатора Приморья Олега Кожемяко и полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева.