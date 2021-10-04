04 Октября 2021
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Общество Свердловская область
(2005) | Фото: Накануне.ru

В Екатеринбурге 97-летняя ветеран несколько месяцев не может выйти на улицу из-за ремонта лифта

В Екатеринбурге прокуратура проверяет информацию о нарушении жилищных прав ветерана Великой Отечественной войны.
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Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, стало известно, что в доме №3 на улице Папанина с апреля этого года не работает лифт из-за капитального ремонта в виде его замены. При этом, согласно информации управляющей компании, работы по замене лифтового оборудования должны были завершиться еще до конца июня.

В доме проживает много пожилых людей, в том числе 97-летняя ветеран Великой Отечественной. Из-за того, что лифт не работает в течение нескольких месяцев, пенсионерке затруднительно выйти на улицу.

Прокуратура даст правовую оценку соблюдению жилищных прав людей, проживающих в данном многоквартирном доме. Также будут установлены причины, по которым лифт до сих пор не работает, и дана оценка соблюдению нормативных сроков проведения капитального ремонта.

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В Екатеринбурге 97-летняя ветеран несколько месяцев не может выйти на улицу из-за ремонта лифта

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Теги: ветеран, лифт, прокуратура, Екатеринбург



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