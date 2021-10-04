"Уралагро", выкупившее свинопоголовье пермского свинокомплекса, продолжит производство в Майском

Компания "Уралагро", которая выкупила свинопоголовье свинокомплекса "Пермский" планирует заняться производством товарной свинины на площадке АО "Пермский свинокомплекс", сообщает "Ъ" со ссылкой на источник.

Акционерное общество будет получать средства за услуги по откорму стада.

Напомним, 23.09.2021 между ООО "Свинокомплекс Пермский" (продавец) и ООО "Уралагро" (покупатель свинопоголовья) заключен договор купли-продажи по результатам проведения электронных торгов в форме повторного публичного предложения. Ранее единым лотом по начальной цене 149,8 млн руб. продавались 51,4 тыс. животных, залогом которых обеспечены требования "Пермский свинокомплекс". Победителем аукциона стала компания "СпецМашАктив", предложившая 47,07 млн руб. Вторые торги - часть стада, залогом которой обеспечены требования "Россельхозбанк". Это имущество разделено на 24 лота по 1 тыс. голов, начальная цена каждого лота составляла 3,68 млн руб.

Ранее сообщалось, что "Пермский свинокомплекс" ждут реформы – сократят и персонал, и животных. Оптимизация штата должна была составить не более 20% от численности работников предприятия.