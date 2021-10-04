04 Октября 2021
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Общество Свердловская область За рубежом
аэропорт, Кольцово (2019) | Фото:Накануне.RU

Из Екатеринбурга возобновились полеты на курорты Доминиканы

Из екатеринбургского аэропорта Кольцово возобновились полеты на курорты Доминиканской республики.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе аэропорта, первый рейс в Ла-Роману был выполнен в субботу, 2 октября, авиакомпанией Azur Air. А уже в воскресенье, 3 октября, впервые за семь лет самолет вылетел из Екатеринбурга в Пунта-Кану, этот рейс выполнила авиакомпания Nordwind. Оба самолета отправились в Доминикану с полной загрузкой.

Чартерные рейсы в Ла-Роману и Пунта-Кану запланированы на широкофюзеляжных Boeing 777 вместимостью около 500 пассажиров каждый. Даты и время вылета необходимо уточнять у туроператора Anex Tour, формирующего туры в Доминикану.

Ранее полеты из Кольцово в Ла-Роману выполнялись в зимнюю навигацию 2019/20, а рейсы в Пунта-Кану не выполнялись с 2014 года.

Напомним, на прошлой неделе авиакомпания "Россия" начала полеты из Екатеринбурга на популярные египетские курорты Хургада и Шарм-эль-Шейх.

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Из Екатеринбурга возобновились полеты на курорты Доминиканы

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Теги: Доминикана, курорты, полеты, Екатеринбург



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