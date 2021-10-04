Прокуратура привлекла ямальскую школу к суду за нарушения антитеррористических требований

МБОУ "Средняя школа № 15" привлечена к суду за нарушения требований законодательства об антитеррористической защищенности. Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре по ЯНАО, образовательное учреждение не устранила нарушения по первому требованию надзорных органов.

Согласно результатам проверки, ограждение школы содержит проемы, которые могут способствовать неправомерному проникновению неизвестных на территорию образовательного учреждения. В связи с этим прокурором Нового Уренгоя руководителю школы было внесено представление, которое признано обоснованным. При этом, даже по прошествии времени нарушения устранены не были.

Прокуратура направила иск в суд. Судом требования прокурора удовлетворены в полном объеме. Исполнение его решения находится на контроле прокуратуры.

Напомним, что утром 20 сентября студент юридического факультета Тимур Бекмансуров, находясь на территории одного из корпусов Пермского государственного национального исследовательского университета, открыл стрельбу по окружающим. Шесть человек погибли, несколько пострадало. Стрелка "взяли", во время задержания он был ранен. СКР возбудил уголовное дело по факту убийства. Известно, что жертвам напавшего на вуз в Перми было от 18 до 66 лет. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил об отсутствии у университета чёткого алгоритма действий в экстремальных ситуациях.

После этих событий сразу в нескольких регионах страны стали появляться студенты , которые приносили страйкбольное оружие в учебное учреждение. Так студента тюменского вуза задержали с оружием на посту охраны. В свою очередь в Екатеринбурге полиция задержала местного жителя, разгуливающего с ружьем и в бронежилете по городу.