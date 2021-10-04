04 Октября 2021
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Политика За рубежом
япония токио (2006) | Фото: Накануне.ru

В Японии сменилось правительство – новый кабмин возглавил Фумио Кисида

Новым премьер-министром Японии стал Фумио Кисида. В правительстве Синдзо Абэ он занимал пост министра иностранных дел. Правительство Ёсихиде Суги накануне ушло в отставку. Кисида уже объявил, что досрочные парламентские выборы состоятся 31 октября, передает агентство Kyodo.

Также новый премьер объявил, что его кабинет приложит усилия для удержания коронавируса под контролем, возрождения пострадавшей экономики, а также будет поддерживать прочные связи с Соединенными Штатами на фоне опасений по поводу политики Китая и Северной Кореи.

Суга, пробывший премьер-министром всего лишь чуть больше года, покинул свой пост после критики из-за ситуации с пандемией, ухудшившейся после проведения Олимпийских игр.

В отличие от Суги, который сохранил в правительстве многих министров из кабинета своего предшественника Синдзо Абэ, Кисида назначил 13 новичков, в том числе полностью обновил экономический блок правительства.

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В Японии сменилось правительство – новый кабмин возглавил Фумио Кисида

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Теги: фумио кисида, отставка правительства, премьер-министр, япония



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