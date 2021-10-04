"Урал" одержал вторую победу подряд и покинул зону вылета

Футболисты "Урала" одержали вторую победу подряд в чемпионате России.

В воскресенье команда Игоря Шалимова одолела на выезде "Уфу" со счетом 1:0. Единственный мяч на 34-й минуте забил лидер екатеринбужцев Эрик Бикфалви. Голевую передачу на румына отдал Андрей Егорычев.

Благодаря набранным трем очкам "Урал" поднялся с последнего места в таблице и даже покинул зону вылета. Сейчас клуб находится на 12-й строчке, имея в своем активе девять очков после 10 сыгранных туров.

В следующем туре "Урал" на своем поле примет московский ЦСКА. Игра состоится 17 октября.

Напомним, что уральцы находились на последнем месте в чемпионате с середины августа. На прошлой неделе команда одержала первую победу в сезоне, обыграв дома тульский "Арсенал".