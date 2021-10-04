04 Октября 2021
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Общество Дальневосточный ФО Приморский край
Вступление Олега Гуменюка в должность мэра Владивостока (2019) | Фото: www.primorsky.ru

С экс-мэром Владивостока Гуменюком "проводятся следственные действия"

В Приморье с экс-мэром Владивостока Олегом Гуменюком "проводятся следственные действия" в местном управлении СКР, однако он не задержан, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник.

В мае этого года следователи провели обыск дома у Гуменюка, уже после того, как он подал в отставку. Тогда сообщалось, что расследование может быть связано с делом о махинациях на кладбищах, и Гуменюк, якобы, проходил по нему как свидетель.

18 мая мэр Владивостока Олег Гуменюк сообщил, что уходит в отставку. В своем блоге он заявил, что консолидированное решение об этом принято им, вице-премьером РФ, полпредом президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрием Трутневым и главой Приморья Олегом Кожемяко.

Ранее Трутнев предложил Гуменюку написать заявление о добровольном уходе из-за неудовлетворительной работы. Губернатор Приморья в ходе рабочей поездки полпреда президента в ДФО рассказал ему о необходимости смены мэра Владивостока.

В апреле Кожемяко проинспектировал ход работ на объектах, возводимых в рамках нацпроектов и комплексного плана развития Владивостока, и остался недоволен.

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С экс-мэром Владивостока Гуменюком "проводятся следственные действия"

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Теги: олег гуменюк, владивосток, олег кожемяко, следствие, допрос



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Развитие сюжета:

Ранее 04.10.2021 08:42 Мск Экс-мэр Владивостока задержан – его подозревают во взяточничестве


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