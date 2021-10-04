04 Октября 2021
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Политика Приволжский ФО
гора Эльбрус (2018) | Фото: www.culture.ru

Полет на чартере нового губернатора Ульяновской области проверит прокуратура

Прокуратура Ульяновской области проведет проверку законности возможного использования чартерного рейса и служебного автотранспорта для поездки главы региона Алексея Русских и его команды на Эльбрус. 

Заявление о проверке направил депутат законодательного собрания области Матвей Володарский. Как заявляют в областном правительстве, поездка была организована на личные средства губернатора. В авиакомпании АО "Вологодское авиационное предприятие" подтвердили, что в конце сентября перевозили чиновников из Ульяновска в Минеральные Воды и обратно.

О поездке на Эльбрус Русских сообщил на личной странице в Instagram. По его словам, он уже поднимался на вершину в 2020 году и дал себе обещание повторить восхождение в случае победы на губернаторских выборах. Всего на Эльбрус отправились около двух десятков руководителей области. 

Для поездки был арендован самолет Як-40. Вылет из Ульяновска в Минеральные Воды состоялся 24 сентября, обратно — 28 сентября. По данным авиакомпании, один час полета обходится заказчику в 200 тыс. руб., такая поездка стоит более 2 млн руб. с учетом перелета из Вологды. 

Для обслуживания группы по земле из Ульяновска в Минеральные Воды отправились два служебных микроавтобуса. Стоимость восхождения на Эльбрус с проживанием составляет от 40 тыс. руб. до 100 тыс. руб. с человека, сообщает "Коммерсант". 

Напомним, на выборах 17–19 сентября господин Русских получил 83,16% голосов. Его инаугурация намечена 4 октября.
 

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Полет на чартере нового губернатора Ульяновской области проверит прокуратура

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Теги: губернаторы, прокуратура, Алексей Русских



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