В Екатеринбурге в ДТП погиб ребенок, два человека пострадали

3 октября в 16:40 на 11 км автодороги Екатеринбург - Серов произошло смертельное ДТП.

Как сообщили Накануне.RU в Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области, водитель "Рено Логан" 1982 года рождения двигаясь со стороны Верхней Пышмы в сторону Екатеринбурга допустил заднее столкновение с двигающимся в попутном направлении грузовым автомобилем "Камаз", после чего легковушка загорелась.

В результате аварии погиб пассажир "Рено", трехлетний летний мальчик. Водитель и женщина-пассажир - родители ребенка, госпитализированы. Водитель грузового автомобиля не пострадал.

По факту ДТП органы внутренних дел проводят проверку, в ходе которой будут проведены экспертизы.