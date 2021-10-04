Появилось видео погони за подозреваемым в убийстве трех студенток в Гае

Опубликовано видео преследования подозреваемого в убийстве трех студенток под Оренбургом.

На нем видно, как водитель ведет угнанный ВАЗ, совершая опасные маневры и пытается оторваться от полицейских.

По данным МВД РФ, 29-летнего судимого жителя региона Александра Лазарева задержали в Орске после преследования, он бросил машину и пытался скрыться на территории детсада.

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В Оренбургской области произошло убийство трех студенток. Убийца после совершения преступления поджег квартиру с телами жертв, чтобы замести следы. Убитые – студентки медицинского колледжа, они жили вместе. Девушки были уроженками Башкирии.

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