Титов попросил генпрокурора смягчить обвинение фигуранту "лондонского списка" Зотову

Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов обратился с письмом в адрес генпрокурора РФ Игоря Краснова с просьбой смягчить обвинение экс-генеральному директору компании "Трансфин-М" Дмитрию Зотову из "лондонского список" и вернулся в Россию в 2020 году для участия в проведении следственных действий.

Как следует из письма, сторона защиты указывает, что в ходе судебного следствия подтверждается позиция об отсутствии доказательств наличия у Зотова умысла, направленного на совершение мошенничества путем обмана или злоупотребления доверием акционеров "Трансфин-М", сообщает ТАСС.

Как сообщалось, Титов встретился с генпрокурором РФ Игорем Красновым. На встрече речь шла о возвращении в страну отечественных бизнесменов из "лондонского списка". Как заверил генпрокурор, если предприниматели вернутся в страну, то "отпадет необходимость" заключения их под стражу.